Empresário uruguaio Edgardo Lasalvia, mais conhecido como "Chino" em briga na zona oeste do Rio de JaneiroReprodução / Record

Publicado 23/10/2024 16:14 | Atualizado 23/10/2024 16:25

Chino revelou, em entrevista à rádio uruguaia 'Sport 890', o que o defensor foi fazer no local naquele momento: "Ele veio falar com a gente e dar camisas para o jogo, até que foi enfiado no meio da confusão".

O jogador, no entanto, disse em comunicado oficial que foi "resgatar dois amigos que estavam assustados". Além disso, garantiu que "não participou de nenhum ato de violência" e que "conversou com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz".



Posicionamento do Flamengo

Nas redes sociais, o clube carioca reforçou a versão contada pelo atleta e afirmou que o assunto seria entregue ao dirigente.

"O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de Futebol, Marcos Braz", explicou em nota oficial.

Quem é Chino Lavasia?

O empresário já trabalhou com nomes muito conhecidos mundialmente, como o volante Federico Valverde, do Real Madrid, e Darwin Núñez, do Liverpool.

Hoje em dia ele é um dos agentes 'TMA Sports', empresa de agenciamento de carreiras do Uruguai. Em seu cartel, atualmente, trabalha com o atacante Facundo Pellistri, ex-Manchester United, e o lateral-direito Mateo Ponte, do Botafogo, por exemplo.

Entenda a confusão no Recreio

Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo, nesta quarta-feira (23), torcedores do Peñarol se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal , no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.