Raphinha marcou três gols - Josep Lago / AFP

Publicado 23/10/2024 18:08

Espanha - Vivendo início de temporada avassalador, Raphinha voltou a dar show pelo Barcelona. Com três gols do brasileiro, o Barça goleou o Bayern de Munique, por 4 a 1, nesta quarta-feira (23) e venceu a segunda seguida na Liga dos Campeões.

Apesar do primeiro tempo ter sido equilibrado, os donos da casa aproveitaram melhor as chances. O jogador da Seleção abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo após receber lançamento de Fermín López, invadir a área, driblar Neuer e empurrar a bola para o gol vazio.

Pouco tempo depois, o Bayern empatou com um belo voleio de Harry Kane. Porém, o Barça, em 10 minutos, tratou de ampliar a vantagem e ir confortável para o vestiário no intervalo. Primeiro com Lewandowski, aplicando a lei do ex, e depois, mais uma vez, Raphinha deixou sua marca.

No início da segunda etapa, o camisa 7 chegou ao seu terceiro tento na partida e o quarto do clube espanhol para finalizar a goleada. Ao ser substituído na reta final do duelo, ele foi ovacionado de pé pelos presentes no Estádio Lluís Companys.

Os números de Raphinha

Em 15 jogos nesta temporada, contando Barcelona e seleção brasileira, o meia-atacante já balançou as redes 11 vezes. Além disso, serviu seus companheiros em seis oportunidades. Os bons números podem dar "dor de cabeça" a Dorival Júnior na próxima convocação do Brasil.