Estado do ônibus do Sesi Bauru, após batida - Reprodução / TV Tem

Publicado 23/10/2024 18:36 | Atualizado 23/10/2024 18:38

São Paulo - O ônibus que transportava a equipe masculina sub-21 do Sesi Bauru, equipe de vôlei, bateu na traseira de uma carreta nesta quarta-feira, 23, na Rodovia Castello Branco, na cidade de Quadra, no interior de São Paulo. Seis pessoas das 17 presentes no ônibus tiveram ferimentos leves e foram examinadas no lugar do acidente. "Foi apenas um grande susto", afirmou o Sesi Bauru.

O ônibus saiu de Praia Grande, litoral de São Paulo, e voltava para Bauru. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e atingiu a traseira do caminhão carregado com grama, no km 154,5. De acordo com Agência de Transporte do Estado de São Paulo, equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas, estas confirmam que o tráfego na rodovia foi totalmente liberado às 5h20.

A equipe de vôlei masculino do Sesi Bauru viajou para jogar uma partida do campeonato paulista da categoria sub-21, em Praia Grande, e retornava à cidade, quando aconteceu o acidente. A equipe de vôlei masculino do Sesi Bauru viajou para jogar uma partida do campeonato paulista da categoria sub-21, em Praia Grande, e retornava à cidade, quando aconteceu o acidente.

O Sesi Bauru informou que, atletas e integrantes da comissão técnica não estavam feridos gravemente e não precisavam de atendimento hospitalar. Então, a delegação foi para a sede, onde receberiam ajuda.