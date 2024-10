Raphinha foi eleito o melhor da partida pela Uefa - Divulgação / Barcelona

Raphinha foi eleito o melhor da partida pela UefaDivulgação / Barcelona

Publicado 23/10/2024 19:49

Raphinha celebrou a grande atuação na goleada do Barcelona em cima do Bayern de Munique, por 4 a 1, pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (23) . O brasileiro, que completou 100 jogos pelo clube catalão, balançou as redes três vezes e foi eleito o craque da partida.