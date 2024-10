Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 23/10/2024 19:28

Rio - A presença de Guillermo Varela, de 31 anos, confusão dos torcedores do Peñarol, do Uruguai, nesta quarta-feira (23), na orla da praia do Pontal, no Recreio, foi comentada pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. O dirigente falou sobre a presença do uruguaio nas atividades do clube carioca, nesta quarta, e também sobre o estado de preocupação do lateral em relação ao ocorrido.

"Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube. Não sei se chegou a ir ao almoço. Mas saiu para encontrar dois amigos. Foi isso que ele passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses amigos, e ele foi no carro dele, perto desses amigos. Em determinado momento, quando ele estava vendo a confusão, chegou a polícia militar e pediu para ele sair do carro. Ele não estava em confusão, estava no lugar errado, não deveria estar lá, mas ele não estava fora do carro, em nenhum tipo de tumulto. Ele fez certo, cumpriu a ordem da polícia", disse em entrevista à "TNT Sports".

Marcos Braz também abordou a confraternização que o elenco do Flamengo teve nesta quarta-feira. Segundo o dirigente foi um momento para unir o grupo na reta final da temporada de 2024.

"Ele saiu dali e voltou normalmente para o almoço. Não tinha festa, apenas um almoço em um lugar bem reservado. Para que a gente possa se unir ainda mais nessa reta final de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro", concluiu.

Entenda o caso



Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo, nesta quarta-feira (23), torcedores do Peñarol se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.

Bombas de efeito moral foram lançadas pelos policiais tentar contornar o conflito que começou pouco antes de 12h (de Brasília). Na sequência, o Batalhão de Choque chegou ao local junto de outras equipes do comando de policiamento especializado. Então, torcedores começaram a ser rendidos. Mais de 200 uruguaios foram detidos e encaminhados para a Cidade da Polícia.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o lateral Guillermo Varela, de 31 anos, foi flagrado na confusão. O lateral do Flamengo aparece próximo de um amigo ao lado de um carro. Nas redes sociais, o clube carioca se pronunciou sobre o caso.

"O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de Futebol, Marcos Braz", explicou em nota oficial.