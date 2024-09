Momento da briga entre torcedores na Zona Oeste - Divulgação

Momento da briga entre torcedores na Zona OesteDivulgação

Publicado 19/09/2024 15:25 | Atualizado 19/09/2024 16:25

Rio - Um briga generalizada entre torcedores do Flamengo e do Peñarol teve de ser dispersada por policiais militares no fim da manhã desta quinta-feira (19), na orla da Praia da Macumba, no Recreio, Zona Oeste. A briga só foi controlada depois que um PM do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) deu um tiro para o alto.



De acordo com informações da polícia, a confusão teve início quando um torcedor do Flamengo xingou os uruguaios. O policiamento foi reforçado na região para evitar novos confrontos.

O comando do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) analisa imagens que circulam na internet e instaurou um processo para analisar a conduta dos agentes envolvidos na ação.