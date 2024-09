Motoboy teve os dedos de uma das mãos quebrados - Reprodução/Redes sociais

Rio - Um motoboy foi torturado por criminosos enquanto passava pela Rua Barão de Melgaço, em Cordovil, na Zona Norte, na madrugada da última terça-feira (17). O ataque ocorreu logo após ele realizar uma entrega na comunidade.

De acordo com a vítima, criminosos o abordaram ao tentar deixar o local, sendo informado de que não poderia usar capacete naquela área.



"Eu falei que era do Para Pedro mas que não tinha envolvimento com nada. Ele [o criminoso] e mais um me colocaram num canto, olharam meu telefone, viram se eu estava armado. A rua começou a encher e aí me colocaram em um beco sem saída", disse.

No local, o interrogaram sobre para quem trabalhava, já que era morador de uma comunidade controlada por uma facção rival. Mesmo após os criminosos não encontrarem nada suspeito, continuaram a acusá-lo de estar "escoltando" alguém.

"Eles começaram a bater na minha mão. Um mandou eu colocar a mão no chão e deu duas madeiradas, quando ia dar a terceira, o cara não deixou. Minha mão começou a sangrar. Eles ficaram me perguntando, mandaram eu tirar o relógio e eu sangrando. Foi quando começou a ter fogos e eles gritando", contou.

Com os dedos quebrados e as mãos ensanguentadas, o motoboy teve todos os seus pertences roubados pelos criminosos. Enquanto os traficantes discutiam se o liberariam ou não, uma viatura da polícia chegou ao local e conseguiu resgatá-lo.

A Polícia Militar conseguiu recuperar a motocicleta, mas ele precisou ser internado devido aos ferimentos nas mãos.

O caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina). De acordo com a Polícia Civil, a vítima prestou depoimento e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.