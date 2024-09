Carlos Magno estava foragido desde 2019 - Reprodução

Publicado 19/09/2024 21:54

Niterói – Um traficante identificado como Carlos Magno dos Santos Garcia, de 30 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (19), na Comunidade do Morro do Estado, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele era considerado foragido da Justiça após evadir-se do sistema prisional.

Segundo o Disque Denúncia (2253-1177), que repassou informações sobre Carlos Magno a policiais do 12º BPM (Niterói), o indivíduo foi localizado na Rua Jornalista Moacyr Padilha. Em seguida, ele seguiu para a 76ª DP (Niterói), onde foi cumprido mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais, pelo crime de tráfico de drogas, com pedido de recaptura.

Isso porque, em agosto de 2019, o criminoso – que também possui anotação criminal por homicídio – saiu da prisão por meio do benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornou dentro do prazo estipulado de seis dias. Na época, ele estava detido no Instituto Penal Vicente Piragibe, destinado a receber detentos ligados à facção Comando Vermelho (CV).

Ainda de acordo com o Disque Denúncia, no momento da captura, Carlos Magno portava 129 pedras de crack, 97 pinos de cocaína e 65 trouxinhas de maconha, além de um rádio transmissor com base carregadora e R$ 40 em espécie – material foi apreendido pelos agentes. Ele já foi reconduzido ao sistema prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde permanece à disposição da Justiça.