Estudantes e moradores ficaram na frente do colégio no momento do incêndio - Divulgação

Publicado 19/09/2024 17:14 | Atualizado 19/09/2024 17:58

Rio - Um incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira (19), o Ciep 375 Wilson Grey, no Parque São Vicente, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Segundo informações da corporação, não houve vítimas no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30, e as equipes chegaram rapidamente ao local para combater as chamas. O fogo começou devido a um problema em um dos aparelhos de ar-condicionado das salas. Vídeos que circulam na internet mostram alunos, funcionários e moradores do lado de fora da escola.



Até a mais recente atualização desta matéria, o fogo já tinha sido controlado.