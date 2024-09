Carro na comunidade de Manguinhos - Divulgação

Publicado 19/09/2024 17:59 | Atualizado 19/09/2024 19:06

Rio - Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora de Manguinhos recuperaram, na tarde desta quinta-feira (19), cinco carros de luxo que haviam sido roubados durante um roubo a um caminhão cegonha, na madrugada desta quinta, na Avenida Brasil.

Durante as tentativas de recuperar os automóveis, o setor de inteligência do Batalhão da Maré recebeu uma informação sobre o paradeiro dos carros roubados. Os policiais da UPP Manguinhos recuperaram cinco dos veículos. Dois homens foram presos, um deles suspeito de participar do roubo do caminhão cegonha. Com eles, foram apreendidos três carregadores de fuzil e uma grande quantidade de drogas.Na mesma região, policiais do 22° BPM (Maré) recuperaram os outros seis carros roubados na ação criminosa ocorrida também durante esta madrugada. Durante buscas no interior da comunidade, os agentes apreenderam outros dois veículos que teriam sido utilizados pelos criminosos na abordagem ao caminhão cegonha.Os veículos foram encontrados nas proximidades da localidade da CCPL, em Benfica. Ao todo, os militares conseguiram recuperar os 11 automóveis que estavam sendo transportados no caminhão. Nesse momento, os carros estão sendo encaminhados para a base da UPP Arará/Mandela e, posteriormente, levados para a sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), que investiga o caso.