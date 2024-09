Suspeitos tentaram entrar em um edifício na Rua Professor Artur Ramos - Reprodução

Publicado 19/09/2024 16:37

Rio - Os moradores do Leblon, na Zona Sul do Rio, estão em estado de alerta após denúncias de que um grupo de três homens estaria tentando invadir prédios da região. Um dos casos mais recentes ocorreu no último sábado (14), na Rua Professor Artur Ramos, onde a ação foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo relatos do porteiro, que optou por não se identificar, o grupo chegou ao prédio por volta das 22h50. Como não há porteiros à noite, os jovens acionaram o interfone e mencionaram o nome do síndico para tentar convencer um morador a abrir a porta.

"Eles tinham o nome do síndico e ligaram direto para o apartamento, dando algum pretexto para que o morador abrisse a porta. Só que ele não abriu, não conhecia eles. Então, o grupo foi embora", detalha ao DIA.

Após o incidente, os moradores do prédio foram avisados sobre a tentativa de invasão e orientados a reforçar a segurança. Nesta quarta-feira (18), novas denúncias surgiram, desta vez sobre uma invasão bem-sucedida. De acordo com informações compartilhadas nas redes sociais, o mesmo grupo conseguiu entrar em um apartamento na Rua General Venâncio Flores, localizada a cerca de 100 metros do primeiro local.

Ainda conforme a denúncia, eles tentaram invadir um dos apartamentos, mas deixaram o local antes de completar a ação.

Procurada, a Polícia Civil informou que a 14ª DP (Leblon) realiza diligências quanto ao caso da Rua Professor Arthur Ramos, a fim de apurar a autoria do crime. Equipes já ouviram a vítima e providenciaram perícia no local. Já para a ocorrência da Rua General Venâncio Flores, até o momento, não houve comunicação na delegacia.



A corporação destaca a importância do registro de ocorrência, para que os casos sejam investigados, e os autores, identificados e responsabilizados criminalmente.