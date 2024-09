Copos, camisas, chapéus e bonés piratas foram apreendidos - Divulgação / PCERJ

Copos, camisas, chapéus e bonés piratas foram apreendidosDivulgação / PCERJ

Publicado 19/09/2024 15:30 | Atualizado 19/09/2024 16:19

Rio - Mais de duas toneladas de produtos piratas com a marca do Rock in Rio foram apreendidos, nesta quinta-feira (19), em uma ação conjunta da Polícia Civil com o Ministério Público, no Centro da cidade. Quatro suspeitos acabaram presos apontados de serem os responsáveis pelas lojas onde os materiais foram encontrados.

Segundo informações da Polícia Civil, dentre os produtos apreendidos haviam copos, camisas, chapéus e bonés, que seriam distribuídos para ambulantes revenderem. Os materiais piratas foram localizados através de informações de inteligência obtidas a partir das investigações iniciadas na primeira semana do festival.

Os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, vão responder por comercialização de material falsificado. A pena para este tipo de crime prevê de seis meses a dois anos de prisão, além de multa.

A operação desta quinta, realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), é uma continuidade das ações feitas na primeira semana do evento. Até o momento, mais de 15 mil itens foram apreendidos, resultando na prisão de 10 suspeitos.

No primeiro dia de festival, na última sexta-feira (13), dois homens foram presos por venderem produtos piratas do Rock in Rio nos arredores da Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Com eles, os agentes encontraram mais de 5,3 mil copos, 185 bonés falsos e porta-copos.