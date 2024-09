Fachada do Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 19/09/2024 13:32 | Atualizado 19/09/2024 13:42

Rio - A tradicional Feira de São Cristóvão vai realizar, nesta sexta-feira (20), um evento em comemoração aos 79 anos do espaço, completados no dia 2 de setembro. Com entrada franca, a programação prevê shows de forró, literatura de cordel e um bolo de oito metros. A festa começa a partir das 13h, no Pavilhão de São Cristóvão, Zona Norte do Rio.

Em entrevista ao DIA, o diretor da Comissão de Organização e Administração da Feira, Magno Pereira, de 50 anos, explicou que a data foi escolhida em homenagem ao dia em que a ela foi realocada do entorno do Campo de São Cristóvão para dentro do Pavilhão, em 20 de setembro de 2003.

"Ela é uma jovem senhora que completou 79 anos no dia 2 de setembro. Mas, como ela faz aniversário duas vezes ao ano, a gente escolheu comemorar nesta sexta-feira justamente para celebrar as duas datas. Será um dia de muita festa, alegria e felicidade. Teremos literatura de cordel e muito forró pé de serra", revelou Magno.

Marcado para acontecer na Praça dos Repentistas, no coração do Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, a celebração será aberta com uma apresentação de trios de forró pé de serra, com início às 13h30. Depois, às 15h, será a vez da literatura. Sob comando do cordelista Marcos Lucena, o evento contará com leitura e distribuição de cordéis.

Na sequência, às 15h30, a programação prevê uma apresentação da Banda da Guarda Municipal do Rio, onde ela vai tocar grandes clássicos da música brasileira, como "Asa Branca", de Luiz Gonzaga (1912-1989), "Cidade Maravilhosa", entre outros sucessos. Durante o show, haverá o canto de parabéns, onde um bolo de oito metros - preparado especialmente para a festa - será cortado e distribuído para o público.

Ao contrário do que manda a tradição, a festividade não termina após o parabéns. Às 16h, a celebração vai continuar com um show do grupo Forró do Trabalhador, que vai agitar os participantes com muita música. A partir das 17h será a vez da Academia Brasileira de Forró, onde o embaixador Marinho Braz vai ensinar o público a dançar o ritmo.

O Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas fica dentro do Pavilhão, no Campo de São Cristóvão, sem número, e funcionará das 10h às 4h nesta sexta-feira. A entrada será gratuita até às 18h. Após este horário, os ingressos voltam a ser cobrados. Eles custam R$ 10 e podem ser adquiridos na bilheteria ou no site

Feira de São Cristóvão

Inaugurada em 2 de setembro de 1945, a feira surgiu a partir da reunião de imigrantes nordestinos que chegavam ao bairro da Zona Norte e se encontravam no Campo de São Cristóvão para compartilhar a cultura de suas terras natais, como a música e a gastronomia.

Eles aproveitavam os encontros para trocar e vender produtos artesanais, o que acabou gerando o nome de "Feira dos Nordestinos". O espaço se tornou um importante local de sociabilidade e de preservação dos costumes dessa comunidade.

Em 2003, após um decreto do então prefeito do Rio César Maia, a feira foi realocada para dentro do Pavilhão de São Cristóvão, onde ganhou o nome de Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em homenagem ao icônico cantor que ajudou a espalhar a cultura do nordeste para o Brasil.

Atualmente, o espaço, que tem 37 mil metros quadrados, abriga cerca de 700 barracas e oferece ao público uma imersão cultural do Nordeste, com pratos típicos, artesanato e ingredientes tradicionais.

A Feira de São Cristóvão já foi palco de nomes imortais da música brasileira, como Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro (1919-1982). Até os dias de hoje, ela recebe ícones como Zé Ramalho, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Quinteto Violado e Maria Bethânia.