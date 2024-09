Detran.RJ e parceiros promovem ações de conscientização na Semana Nacional de Trânsito - Foto: Márcio Leandro | Divulgação Detran.RJ

Publicado 19/09/2024 16:15 | Atualizado 19/09/2024 16:27

Rio - Dados divulgados pelo Detran.RJ na Semana Nacional de Trânsito, que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro, mostram que, por dia, o estado registra em média 63 acidentes de trânsito com vítimas.

Só no primeiro semestre de 2024, o número de acidentes (11.299) aumentou 19,2% em relação ao mesmo período de 2023. E o número de mortos cresceu 14,4%, de 966 em 2023 para 1.105 em 2024.

Com ações ao longo da semana para promover a conscientização da população e a importância de atitudes responsáveis no trânsito, o Detran.RJ em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e Operação Lei Seca seguem com programações educativas com motoristas, palestras em empresas e atividades em escolas de diferentes localidades.

"Para promover um trânsito mais pacífico e seguro, temos que mudar nossa atitude. É necessário que motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas mudem seu comportamento no trânsito. Só com conscientização vamos reduzir esses índices de acidentes", disse Marcus Moreira, coordenador de Educação para o Trânsito do Detran.RJ

Os agentes disponibilizam simuladores de impacto que fazem o condutor sentir os efeitos reais da colisão de um veículo a 40 quilômetros por hora, levando os participantes a refletirem sobre os perigos de um acidente de trânsito.