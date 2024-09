Adolescente foi baleada após pai entrar por engano na comunidade Baixa do Sapateiro, na Maré - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Adolescente foi baleada após pai entrar por engano na comunidade Baixa do Sapateiro, na MaréArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/09/2024 16:44

Rio - A adolescente V.B.S, de 14 anos, baleada nas costas no Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (18) , é, pelo menos, a sexta pessoa atingida por um tiro ao entrar por engano em uma comunidade da cidade neste ano. A lista inclui um policial penal, um agente da Força Nacional e um policial militar.

A vítima veio de Minas Gerais para tirar o visto de turismo no Consulado Americano, no Centro, quando entrou por engano na comunidade Baixa do Sapateiro, localizada no Complexo da Maré, que é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Ela estava com o pai, que pegou uma saída errada da Linha Amarela.

Ao perceber a presença de bandidos, o homem teria feito o retorno. Em seguida, os bandidos atiraram em direção ao veículo e um dos tiros perfurou a traseira do carro, atingindo as costas da adolescente. V.B.S foi socorrida por policiais militares e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Além da jovem e do pai, o irmão dela também estava no carro, mas nenhum dos dois se feriu.

"É um misto de choque, susto, impotência, insegurança, dor e um sentimento inexplicável de gratidão a Deus pelo livramento concedido à minha sobrinha e ao meu irmão. Ela passou por uma cirurgia delicada, mas graças a Deus, tudo ocorreu bem. Ela ainda está no CTI, consciente e sob cuidados intensivos", destacou.

A Polícia Civil identificou dois suspeitos de atirarem contra o veículo. As investigações do caso estão em andamento e sob sigilo. "A instituição informa, ainda, que é concedida absoluta prioridade em todos os procedimentos que figuram crianças e adolescentes vítimas", informou em nota.

Outros casos

Em julho, um policial da Força Nacional foi baleado de raspão na cabeça ao entrar por engano em Vigário Geral , na Zona Norte. Ele dirigia uma viatura e estava com um outro agente quando pegou uma rota alternativa para prestar apoio à uma outra equipe. Ao entrar na região, eles foram atacados a tiros por criminosos.

Em junho, o motorista de aplicativo Wilson Brasilino de Oliveira, de 47 anos, ficou ferido após ser baleado durante uma corrida para Brás de Pina, na Zona Norte. O homem entrou por engano em um dos acessos à comunidade do Quitungo , dominada pela facção Comando Vermelho (CV).

Em maio, o policial penal Otávio José Lins Brasil, de 58, morreu depois de ser baleado em um confronto com criminosos logo após entrar por engano na comunidade Cavalo de Aço , em Senador Camará, na Zona Oeste. Ele foi abordado por criminosos armados na região, se assustou e fugiu com o seu veículo na direção da Avenida de Santa Cruz, onde atropelou e arrastou uma moto, que ficou presa embaixo do carro. No meio da rua, a vítima desceu do veículo para ver o que tinha acontecido. Neste momento, os criminosos atiraram contra ele, que reagiu. Otávio foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu. Uma criança, de 8 anos, também foi atingida e morreu.

Em abril, um mototaxista foi atingido na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina. Em depoimento, ele contou que homens armados revistaram seu celular, constataram que ele é morador da Cidade Alta, no Complexo de Israel, que é dominada pelo TCP e vive em guerra com traficantes do Quitungo, e o ameaçaram. O homem tentou fugir e os bandidos atiraram.