PM realizou uma operação emergencial para resgatar o agenteReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/03/2024 12:22 | Atualizado 01/03/2024 17:06

Rio - Um policial militar de folga foi baleado, na manhã desta sexta-feira (1), ao entrar por engano no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A PM realizou uma operação emergencial para resgatar o agente.



De acordo com a corporação, Luciano Campos de Azevedo estava em sua motocicleta nas proximidades do Cemitério do Cacuia, quando o aplicativo de GPS direcionou o caminho pelo interior da comunidade. Criminosos atiraram contra a vítima, que foi atingida no abdômen.

Uma equipe do 17º BPM (Ilha do Governador) foi até a localidade para o resgate. Durante a ação, houve confronto entre os policiais e criminosos. O agente foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Evandro Freire, na mesma região. Segundo a corporação, o quadro de saúde do PM é estável.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos foram ouvidos por volta das 11h. Nas redes sociais, circulam vídeos de um blindado na região. A PM informou que o policiamento foi reforçado.