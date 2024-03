Trânsito de veículos é lento na Avenida Brasil, próximo ao Complexo da Maré, nesta sexta-feira (1º) - Reprodução

Publicado 01/03/2024 19:59 | Atualizado 01/03/2024 20:06

Rio - Uma obra da concessionária Águas do Rio interditou parte da pista lateral da Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e prejudicou o transito nesta sexta-feira (1º). A interdição acontece no sentido Zona Oeste.

A empresa realiza um reparo emergencial na região desde quarta-feira (28) depois de um vazamento acontecer na altura da comunidade Parque União. O fechamento da pista fez com que os pontos de ônibus da região passagem para a pista central, fazendo com que os passageiros aguardassem o transporte na mureta que divide as pistas.

O Centro de Operações Rio (COR) recomenda a utilização da Linha Vermelha para os motoristas que quiserem sair do Centro do Rio em direção à Ilha do Governador. Já em direção à Penha, a melhor alternativa é a Avenida dos Democráticos e Rua Uranos.

O COR ainda destacou que, para dar maior fluidez a esse trecho da pista central, a faixa exclusiva de ônibus no sentido Zona Oeste, entre as estações Hospital de Bonsucesso e Rubens Vaz - após o Viaduto da Campeões - estará liberada para circulação de todos os veículos, nesta sexta-feira (1º), das 14h30 às 22h.

Por volta das 18h50, uma faixa da pista lateral foi liberada, mas a outra permanecia interditada para as obras. O trânsito é lento na região, o que incomodou internautas. "Plena sexta-feira e vocês planejam uma obra para impactar o trânsito no horário de pico. Resultado: Linha Amarela e Avenida Brasil completamente paradas. Parabéns aos envolvidos", disse um usuário do X (antigo Twitter).

Questionada, a Águas do Rio informou que finalizou o reparo da tubulação com a liberação de uma das pistas. Após às 20h, o local será novamente interditado para que o serviço de repavimentação seja retomado, com previsão de ser finalizado neste sábado (2).



A obra também impactou na distribuição de água para diversos bairros da Zona Norte. Entre eles estão: Complexo da Maré, Bonsucesso, Complexo do Alemão, Del Castilho, Engenho da Rainha, Higienópolis, Ilha do Governador, Manguinhos, partes de Olaria, partes da Penha, partes da Penha Circular, Ramos e Vila Kosmos.

"Todo o trabalho da concessionária é realizado com o apoio da CET-Rio, responsável pela organização do trânsito. O abastecimento está sendo normalizado de forma gradativa para as regiões afetadas", informou a empresa.