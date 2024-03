Policiais penais entraram em greve parcial desde quarta-feira - Divulgação/Sindsistema

Policiais penais entraram em greve parcial desde quarta-feiraDivulgação/Sindsistema

Publicado 01/03/2024 20:02 | Atualizado 01/03/2024 20:04

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ajuizou, nesta sexta-feira (1º), com pedido de urgência, ação civil pública contra o estado e o Sindicato dos Policiais Penais (Sindsistema) para suspender a operação 'Dentro da Lei, Cumpra-se Sem Improviso', iniciada na quarta-feira (28) pelos agentes penitenciários . O processo foi recebido pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital.A promotoria afirma que o movimento representa uma greve, "ainda que parcial e travestida de operação padrão". Ainda segundo o MP, a paralisação dos policiais penais é ilegal, tendo o Supremo Tribunal Federal (STF) já pacificado o entendimento sobre o assunto."O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública", afirma um trecho da decisão do STF de repercussão geral.A ação ressalta que no primeiro dia de paralisação parcial "os profissionais de saúde, responsáveis pela assistência básica nos ambulatórios do Complexo de Gericinó, ficaram por horas aguardando para serem submetidos à revista padrão até que, às 12h18, sem conseguirem entrar, foram liberados do trabalho pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS)".O órgão argumentou que a responsabilidade por eventuais agravos decorrentes da desassistência médica só poderá ser atribuída diretamente ao Sindicato e indiretamente ao Estado. Isso porque, segundo o MPRJ, cabe ao Poder Público, no caso a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), assegurar a prestação de serviços indispensáveis."Ocorre que o Estado não adotou nenhuma providência, ainda que por meio do emprego de outras forças públicas, para garantir a entrada dos profissionais de saúde nos estabelecimentos prisionais", completou.O MPRJ também requereu, em tutela de urgência, que o Estado adote imediatamente providências para impedir o curso do movimento grevista. Também pede que o Estado garanta o ingresso dos profissionais de saúde que atuam nas unidades e hospitais prisionais. Por fim, a ação pede que a Justiça determine ao Sindicato que suspenda o movimento grevista, bem como determine que seja garantido o ingresso dos profissionais de saúde da forma como sempre o fizeram.O DIA procurou o Sindsistema, mas não obteve respostas até o momento. Já a Seap informou que não foi notificada oficialmente, mas que respeita e cumpre todas as decisões judiciais.Nas redes sociais, o sindicato informou que a categoria está em alerta amarelo e que iniciou a Operação 'Dentro da Lei, Cumpra-se Sem Improviso', como forma de reivindicação às demandas represadas pelo Governo. O movimento pretende se estender pelas próximas semanas, às quartas, quintas, sábados e domingos.