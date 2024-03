Governo federal já iniciou liberação de recursos adicionais para o combate à dengue - Reprodução

Governo federal já iniciou liberação de recursos adicionais para o combate à dengueReprodução

Publicado 01/03/2024 19:30

Rio- A Secretaria Municipal de Saúde do Rio Janeiro (SMS) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) realizam neste sábado (2) o Dia D de ações contra a dengue com atividades de mobilização programadas para todas as regiões da cidade. A atividade acontece das 8h às 13h.

A campanha “Brasil Unido contra a Dengue” fará inspeções de vigilância ambiental para prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti nos territórios, com distribuição de material informativo e orientações aos usuários nas unidades de saúde, nas estações do BRT e em logradouros públicos; e busca ativa por crianças de 10 e 11 anos para vacinação contra a doença, que alcançou apenas 18% do público alvo até o momento. O objetivo é mobilizar a população no combate à epidemia de dengue, que depende da parceria entre todos os setores da sociedade.O Dia D acontece na Praça Largo do Machado, pela SMS, e também na Lagoa, no Parque das Figueiras, pela SES-RJ, ambos na Zona Sul do Rio.

A mobilização nacional proposta pelo Ministério da Saúde tem objetivo de reforçar as ações de prevenção e conscientização para a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, com o tema '10 minutos contra a dengue'.Na Lagoa, o evento será aberto pela secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, e terá a participação de toda a equipe da pasta. Dentre as atividades programadas estão a exposição de equipamentos, aulas para formação das brigadas antidengue, observação do ciclo dos mosquitos em microscópio e distribuição de panfletos com orientações.O aumento dos casos de dengue levou o Governo do Estado a decretar epidemia no Rio de Janeiro. Desde o início de 2024, o painel de arboviroses do Centro de Inteligência em Saúde (CIS) registrou 82.420 casos prováveis de dengue, com 14 óbitos Além do monitoramento e planejamento do combate à epidemia no estado, a SES-RJ vem atuando com medidas de apoio às prefeituras. Como parte do Plano Estadual de Combate à Dengue dois mil profissionais de saúde estão sendo treinados para acelerar o diagnóstico e o tratamento. A Secretaria coordenou ainda a implantação de 11 centros de hidratação em parceria com os municípios e ampliou as salas de hidratação de 11 UPAs estaduais.