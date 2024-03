Resende confirma primeira morte por dengue em 2024 - Divulgação / SES

01/03/2024

Rio - O número de mortes por dengue no estado do Rio subiu para 14. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até esta sexta-feira (1º), Resende tem três óbitos confirmados, a capital tem dois e as cidades de Itatiaia, Volta Redonda, Barra do Piraí, Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, Rio das Ostras, Três Rios e Cachoeiras de Macacu, têm um em cada.

Em um dia, teve um aumento de quatro casos no estado. Até quarta (29), foram registrados ainda outros 82.420 casos prováveis da doença. Desde o último dia 21, o governo decretou epidemia da dengue , devido ao número registrado ser 20 vezes acima o esperado.

Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio antecipou, desde a última terça-feira (27), a vacinação contra a dengue para crianças de 11 anos. O imunizante estava disponível ao grupo de 10 anos, desde a última sexta (23).

Sintomas e recomendações



Os sintomas mais comuns da dengue são febre, dor muscular, dor de cabeça, náusea e dor nas costas. Entre as recomendações gerais para eliminação dos criadouros do mosquito que transmite a dengue, a secretaria listou a eliminação de pratos de plantas ou o uso de um prato justo ao vaso, que não permita acúmulo de água; o descarte de pneus usados em postos de coleta da refeitura; a retirada dos quintais de objetos como potes e garrafas, que acumulam água; verificação de possíveis vazamentos em qualquer fonte de água; tampar ralos; manter o vaso sanitário sempre fechado; identificar sinais de umidade em calhas e lajes; verificar a presença de organismos vivos na água de piscinas ou fontes ornamentais.