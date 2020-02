Torcedor do Flamengo agredido por uruguaios morre após dez meses internado

Rio - O torcedor do Flamengo Roberto Vieira, agredido por torcedores do Peñarol em abril do ano passado, faleceu nesta madrugada. O torcedor ficou mais de dez meses internado. A informação foi confirmada pelo Jorna O Dia com Rubens, irmão de Roberto.

Roberto Vieira foi agredido em Copacabana, horas antes da partida entre Flamengo e Peñarol pela Libertadores. Ele veio do Espírito Santo para o Rio de Janeiro para assistir o confronto pela fase de grupos do torneio.

A situação lamentável aconteceu no dia 3 de abril no ano passado. O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Peñarol na única derrota que sofreu no Maracanã na vitoriosa campanha do título da Libertadores de 2019.

Há quatro meses, Roberto tentou uma transferência do Hospital Miguel Couto, na Zona Sul, para Vitória, no Espírito Santo, cidade onde ele morava, mas acabou tendo que permanecer na capital do Rio de Janeiro.