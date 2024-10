O Peñarol eliminou o Flamengo sem levar gol em dois jogos, mas foi humilhado pelo Botafogo: 5 a 0 no Nilton Santos - Daniel Ramalho/ AFP

Publicado 24/10/2024 14:26

Para os rubro-negros, a história se repete pelo segundo ano seguido, gerando ainda mais incômodo pelas derrotas para Olimpia, em 2023, e Peñarol, nesta temporada. O torcedor viu não apenas um rival praticamente se garantir na final da Libertadores, como também não tomar conhecimento do time que eliminou o Flamengo.



Em comum, a dificuldade do Flamengo em fazer valer o jogo de ida no Maracanã, em contraste com o que fizeram Fluminense Botafogo com os mesmos adversários, muito mais fracos tecnicamente.

duas partidas sem conseguir marcar contra os uruguaios, que venceram no Rio por 1 a 0 e seguraram o empate em 0 a 0 em casa.

A goleada alvinegra por 5 a 0 no Nilton Santos, sobre o Peñarol, é ainda mais impactante com o que o time, então comandado por Tite, fez. Afinal, foram duas partidas sem conseguir marcar contra os uruguaios, que venceram no Rio por 1 a 0 e seguraram o empate em 0 a 0 em casa.

Já no ano passado, o algoz Olimpia foi eliminado pelo Fluminense com certa facilidade. O oposto do Rubro-Negro, que até venceu no Maracanã, mas a vantagem por apenas 1 a 0 não foi suficiente.



No jogo de volta, perdeu por 3 a 1 e deu adeus à Libertadores ainda nas oitavas de final. E na fase seguinte, o Tricolor, que viria a ser o campeão, obteve duas vitórias incontestáveis sobre os paraguaios: 2 a 0 no Rio e 3 a 1 em Asunção.



Flamengo tem outra marca negativa



Dos oito clubes brasileiros que disputaram a edição de 2024 da Libertadores, o Flamengo foi o único eliminado por um estrangeiro.



O primeiro a cair foi o Red Bull Bragantino, que encontrou o Botafogo na última fase da fase preliminar. Na fase de grupos, os sete restantes se classificaram.



Grêmio e Palmeiras foram os eliminados nas oitavas de final, para Fluminense e Botafogo, respectivamente. Já nas quartas, o Tricolor caiu para o Atlético-MG, enquanto o Glorioso derrubou o São Paulo.