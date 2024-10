Matheus Gonçalves, do Flamengo, foi flagrado com amante e teve vídeo íntimo vazado - Gilvan de Souza / Reprodução / Reprodução

Publicado 24/10/2024 12:26

Rio - Matheus Gonçalves, do Flamengo, teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais. Segundo o portal do Léo Dias, o jovem jogador foi filmado em momento de intimidade com a amante Manu Soares na banheira de um quarto de motel, no Rio de Janeiro.

O caso é recente. Matheus Gonçalves conheceu a jovem, que se apresentou como fã, em junho, no Ninho do Urubu. Desde então, passou manter conversas pelo Instagram. O primeiro encontro aconteceu dias após o contato no CT do Flamengo.

No primeiro encontro, Manu Soares estava acompanhada de uma amiga, que foi responsável pelo flagra. Em julho, o jogador se encontrou novamente com a amante, num pós-jogo. Dessa vez, ela estava sozinha e eles foram para o mesmo motel.

Matheus Gonçalves implora por uso da pílula do dia seguinte

Na segunda ocasião, o jogador e a amante tiveram relação sem preservativo. No dia seguinte, Matheus Gonçalves enviou um áudio pedindo para que ela tomasse a pílula contraceptiva.

"Menina, toma remédio, eu te mando o pix, pelo amor de Deus", disse o jogador, em áudio enviado no aplicativo WhatsApp.

Matheus Gonçalves e Manu Soares tiveram um terceiro encontro. Pouco tempo delas, ela descobriu que o jogador era comprometido com Maria Eduarda, que se apresenta nas redes sociais como Duda Britto. De acordo com a amante, o atleta omitiu que tinha um relacionamento.

Cria do Ninho do Urubu, Matheus Gonçalves retornou ao Flamengo neste ano após uma temporada de destaque pelo Bragantino, em 2023. O clube paulista chegou a cogitar a compra do jogador, mas o Rubro-Negro decidiu reaproveitá-lo neste ano.