Atlético-MG e Flamengo decidem a LibertadoresThiego Mattos / CBF

Publicado 24/10/2024 15:27

Rio - Em busca do seu quinto título da Copa do Brasil, o Flamengo irá disputar o segundo jogo da final em Belo Horizonte. As partidas acontecem no próximo dia 3, no Maracanã , e o jogo de volta irá ocorrer no próximo dia 10, na Arena MRV.

"Fico feliz pela oportunidade de novamente estar em uma final. Com jogador pude experimentar os dois lados, o da vitória em 2022, e o da derrota ano passado. Porém, vamos tentar buscar essa conquista muito importante agora nessa nova função", afirmou Filipe Luís durante o sorteio do mando de campo na sede da CBF.

O clube carioca irá decidir uma décima edição da competição. O Rubro-Negro conquistou o título em 1990, 2006, 2013 e em 2022. A equipe acabou derrotada nas finais de 1997, 2003, 2004, 2017 e 2023. Caso vença, o Flamengo irá se igualar ao Grêmio como segundo maior vencedor da competição.

Campeão em 2014 e em 2021, o Atlético-MG busca o seu terceiro título. O Galo foi derrotado uma vez na decisão da competição, em 2016, para o Grêmio. O Cruzeiro, maior rival do Atlético, é o maior vencedor da Copa do Brasil com seis títulos.