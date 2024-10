Matheus Gonçalves é jogador do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/10/2024 17:20 | Atualizado 24/10/2024 17:24

Rio - Um dia depois de ter um vídeo íntimo vazado nas redes sociais, o atacante do Flamengo, Matheus Gonçalves, de 19 anos, teve novamente seu nome envolvido em algo extracampo. De acordo com o portal "LeoDias.com", uma outra jovem afirmou ter tido relações sexuais com o atleta rubro-negro e rompeu após saber que ele era comprometido.

Ana Júlia, de 21 anos, afirmou que Matheus Gonçalves marcou um encontro com ela, dois dias após trocarem telefones. A jovem mora em Volta Redonda e o atacante do Flamengo, que teria se apresentado como solteiro, teria custeado sua viagem ao Rio.

"No mês de abril trocamos mensagens pelo Insta e no WhatsApp. Ele começou reagindo aos meus stories no Instagram, depois me passou o número dele e conversamos. Ele me chamou para ir para o Rio e, em dois dias de conversa, fui para lá com uma amiga minha”, relatou Ana Júlia ao portal "LeoDias".

De acordo com Ana Júlia, ao chegar ao Rio de Janeiro, ela e sua amiga foram buscadas por um amigo de Mateus em uma praia da cidade e a levou ao encontro do jogador em Bangu.

“Encontrei com ele em Bangu. Um amigo dele nos buscou na praia onde estávamos. No dia, teve até um jogo do Flamengo, no qual ele estava relacionado. Chegamos em Bangu, ele estava na rua tomando um açaí, entrou no carro e fomos para um motel. Depois disso, voltei para casa, e ele pagou o Uber para ir e voltar, mais de R$ 400”, revelou a jovem.

Ana afirmou que descobriu pelas redes sociais que o jogador era comprometido e depois disso não houve mais encontro entre os dois. "Pelo tik tok, estava mexendo na conta dele e acabei vendo uns comentários diferentes; um deles era da Duda, entrei no dela e tinha vídeo deles recente na época”.



Confira o caso envolvendo Manu Soares

Matheus Gonçalves, do Flamengo, teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais. Segundo o portal do Léo Dias, o jovem jogador foi filmado em momento de intimidade com a amante Manu Soares na banheira de um quarto de motel, no Rio de Janeiro.

O caso é recente. Matheus Gonçalves conheceu a jovem, que se apresentou como fã, em junho, no Ninho do Urubu. Desde então, passou manter conversas pelo Instagram. O primeiro encontro aconteceu dias após o contato no CT do Flamengo.



No primeiro encontro, Manu Soares estava acompanhada de uma amiga, que foi responsável pelo flagra. Em julho, o jogador se encontrou novamente com a amante, num pós-jogo. Dessa vez, ela estava sozinha e eles foram para o mesmo motel.

Pronunciamento de Matheus Gonçalves

O atacante do Flamengo utilizou as redes sociais para afirmar que durante o vídeo que viralizou era solteiro e prometeu tomar providências em relação ao ocorrido.

"Lamento muito as notícias publicadas desde ontem expondo a minha vida pessoal. Sou solteiro e sempre estive nesta condição nos envolvimentos com as pessoas que se manifestaram de forma lamentável, me expondo e atingindo a minha família. Saliento que tomarei as medidas cabíveis e mais uma vez repudio uma exposição baixa e que não mede as consequências lamentáveis que isso causa.



Enquanto querem minutos de fama, só penso nos próximos jogos e na final da Copa do Brasil. Totalmente focado e trabalhando para ajudar o Mengão. O meu foco é esse. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e compreensão, Todo esforço em dobro agora. Saudações Rubro-Negras!", disse o jovem.