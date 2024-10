Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 24/10/2024 12:11

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, gosta de mexer com o pensamento dos homens. A beldade admite que gosta de se arrumar e ser admirada quando sai por pessoas do sexo oposto. Ela afirmou que não se incomoda com olhares masculinos.

fotogaleria

"Adoro ser olhada, não me arrumo o suficiente para passar despercebida, embora isso dificilmente acontece, modéstia à parte como dizem", brincou em entrevista ao portal paraguaio "Popular".

Ao contar experiências que teve, Leidy afirmou que costuma utilizar estratégias para ser bastante admirada e citou uma peça que adora utilizar.

"Acredito que eu saiba me arrumar muito bem. Gosto de usar bastante top vermelho, é algo que mexe com os homens. Eles ficam loucos", concluiu.