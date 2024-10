Kauã Elias se firmou como titular do Fluminense com Mano Menezes - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 24/10/2024 11:25 | Atualizado 24/10/2024 11:34

Kauã Elias é um dos destaques na arrancada do Fluminense no Brasileirão e começa a chamar a atenção na Europa. Alvo do Real Sociedad , o jovem atacante concedeu uma longa entrevista ao jornal espanhol 'As' em que admitiu o desejo de jogar no futebol europeu,"Claro que quero ficar no Fluminense. Sou muito grato ao clube por tudo o que me deu e continua a dar. É um clube gigante que sempre sonhei em jogar. E o futuro (...)não sabemos o que pode acontecer, mas deixo isso nas mãos dos meus agentes. Eu realmente quero jogar na Europa, mas agora estou focado no Fluminense, em ajudar o time a sair da zona de rebaixamento e chegar o mais alto possível na tabela", disse.