Rio - Em meio a uma temporada atípica na carreira, Germán Cano tenta recuperar a confiança. O argentino voltou a marcar na vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR por 1 a 0 , na última terça-feira (22), no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão, e aumentou uma marca expressiva que possui na competição nacional.

Desde 2022, quando foi contratado pelo Fluminense, Cano é o maior artilheiro do Brasileirão. O argentino marcou 39 gols na soma das últimas três edições, sendo o maior goleador no ano de estreia com a camisa tricolor, com 26. No ano passado fez 10, enquanto neste ano soma apenas três. Na atual temporada, o camisa 14 tem seis gols.

Cano é seguido de perto por Hulk, do Atlético-MG, com 37 gols nos últimos três anos. Em 2022, o camisa 7 atleticano fez 12 gols, enquanto no ano passado fez 15 e neste ano já soma 10. Ele é o vice-artilheiro da atual edição do Brasileirão, empatado com Estêvão, do Palmeiras, e apenas um atrás do líder Pedro, que está fora da temporada. O centroavante do Flamengo, inclusive, fez 35 gols neste período.

Após marcar 84 gols em duas temporadas pelo Fluminense e ser eleito o "Rei da América" no ano da inédita conquista da Libertadores, Germán Cano sofreu com lesões, perdeu confiança e passou por um longo período de jejum. O argentino voltou a marcar após cinco meses e chegou a 90 gols com a camisa tricolor. Agora, tenta recuperar o espaço entre os titulares para salvar o time na luta contra o rebaixamento.