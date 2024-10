Vini Jr vem sendo alvo constante de racismo na Espanha - AFP

Publicado 24/10/2024 09:00

Madri (ESP) - A Polícia Nacional da Espanha prendeu nesta quinta-feira (24) quatro pessoas responsáveis por uma campanha de ódio contra Vini Jr, na véspera do clássico contra o Atletico de Madrid, no dia 29 de setembro, pelo Campeonato Espanhol. Os detidos incentivaram os torcedores a comparecerem ao Estádio Metropolitano para insultar o brasileiro de forma racista e humilhante.

Vini Jr tem sido alvo de racismo nos últimos anos. Na Espanha, os crimes de incitação ao ódio e à violência estabelece penas de até quatro anos de prisão para quem "encorajar, promover ou incitar direta ou indiretamente o ódio, hostilidade, discriminação ou violência contra um grupo, parte dele ou contra uma pessoa específica".

Na véspera do clássico, a La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, prometeu "tolerância zero" em casos de racismo e ameaçou pedir "prisão imediata". O clássico entre Atletico de Madrid e Real Madrid terminou empatado por 1 a 1 e sem casos de racismos relatados oficialmente. Porém, o jogo chegou a ser interrompido após torcedores do time da casa arremessarem objetos como isqueiro no gramado.