De pênalti, Richarlison marcou o gol da vitória do Tottenham por 1 a 0, sobre o AZ Alkmaar, na LIga Europa - Henry Nicholls/AFP

Publicado 24/10/2024 19:58

Inglaterra - De volta aos gramados como titular, Richarlison marcou o gol da vitória do Tottenham sobre o AZ Alkmaar, por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), na terceira rodada da Liga Europa. Ele estava afastado dos gramados desde o fim de agosto por conta de uma lesão muscular.

Aos seis minutos do segundo tempo, Bergvall foi derrubato dentro da área e o camisa nove dos Spurs, de pênalti, marcou o único gol da partida. Antes, o capitão James Maddison pegou a bola para cobrar, mas Richarlison pediu e foi atendido.

O brasileiro não jogava desde a segunda rodada da Premier League, contra o Everton, no dia 24 de agosto. Com isso, o atacante ficou fora de oito partidas com o clube do norte de Londres e quatro da seleção brasileira pelas Eliminatórias.

Richarlison só voltou a ser relacionado contra o West Ham, no último sábado (19). Seu último gol havia sido contra o Liverpool, em maio, no fim da temporada passada.