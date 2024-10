Luiz Henrique brilhou na vitória do Botafogo sobre o Peñarol - Vítor Silva/Botafogo

Rio - A passagem de Luiz Henrique pelo Botafogo tem sido marcada por golaços. O atacante, que é um dos destaques do time, anotou mais uma pintura com a camisa do Alvinegro na última quarta-feira, 23, na vitória por 5 a 0 sobre o Peñarol , pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

Numa jogada de contra-ataque aos 18 minutos da etapa complementar, Savarino enfiou boa bola no meio, e Igor Jesus deu um leve toque para deixar na medida para Luiz Henrique. O Pantera esbanjou categoria e bateu por cobertura.

"Na hora eu vi que o goleiro estava saindo para me abordar ali. Vi que ele estava caindo no chão. Só um dei toque por cima ali. Fui muito feliz nesse gol, contente. Agora é seguir", contou Luiz Henrique, na zona mista do Estádio Nilton Santos.

O atacante chegou ao Glorioso em fevereiro e fez o primeiro gol no dia 24 de abril, na vitória por 3 a 1 sobre o Universitario (PER) . Na ocasião, Luiz Henrique também fez uma pintura. Ele recebeu a bola livre de marcação, invadiu a área, deu uma "penteada" na bola para driblar o goleiro e finalizou: "Já trabalhei muito no futsal quando era menor, tenho essa jogada de pisar na bola, de dar esses dribles. Está dando certo, vou continuar fazendo. Agora é seguir", contou após a partida.

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 24, 2024

Dias depois, o Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Luiz Henrique abriu o placar após batida de escanteio de Savarino. O camisa 7 estava na entrada da área e mandou de primeira no canto direito do goleiro Rossi. Na comemoração, usou a máscara do super-herói Pantera Negra, e o apelido pegou.

— Sala12 (@OficialSala12) April 28, 2024

Outro golaço veio na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG. Luiz Henrique abriu o placar naquela partida depois de receber a bola na entrada da área, limpar a marcação e acertar um lindo chute, sem chances de defesa para o goleiro.

— Papo de Boleiros (@_papoboleiros) July 7, 2024

Posteriormente, o Pantera decidiu o jogo diante do Internacional com uma pintura. Após cruzamento de Cuiabano pelo lado esquerdo, Luiz se antecipou ao marcador e soltou a bomba de perna esquerda.

— Papo de Boleiros (@_papoboleiros) July 20, 2024

No total, Luiz Henrique soma dez gols e cinco assistências em 46 partidas com a camisa do Botafogo. O bom desempenho, inclusive, lhe rendeu convocações para a seleção brasileira.

Na última data Fifa, ele foi o grande destaque da Amarelinha. Contra o Chile, o atacante anotou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Chile. Posteriormente balançou as redes e de uma assistência no triunfo por 4 a 0 diante do Peru.

"Está sendo tudo recompensado, estou contente com a minha vinda ao Brasil e ao Botafogo. Como falei, isso foi Deus. Ele quis que eu voltasse para o Brasil. Graças a Deus está dando tudo certo. Estamos no caminho certo. Agora é seguir", disse Luiz, após o jogo da última quarta.