Mosaico da torcida do Botafogo antes do duelo com o Peñarol pela Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/10/2024 15:36

Rio - Com a força do Estádio Nilton Santos lotado na noite da última quarta-feira (23), o Botafogo deu um passo gigante rumo à final da Libertadores após a goleada por 5 a 0 sobre o Peñarol , do Uruguai. O clima de espetáculo começou antes mesmo de a bola rolar, com grande festa nas arquibancadas contando com mosaico formando a frase "Fogo Neles", além de bandeirinhas pretas e brancas e muitos sinalizadores. A receita era óbvia: fazer valer o mando de campo e a pressão assim como nos outros jogos do torneio.

Esse foi um dos pontos destacados pelo zagueiro Bastos após a grande vitória contra o time Carbonero comandado por Diego Aguirre. Os uruguaios marcaram bem no primeiro tempo, mas não seguraram o ímpeto do alvinegro.

"Nós sabíamos que seria um jogo difícil e em nossa casa mandamos nós. O primeiro tempo foi difícil, conseguimos dar a resposta positiva no segundo tempo, conseguimos fazer o gol. Agora é manter os pés no chão, pois temos o jogo de volta e se Deus quiser tudo irá correr bem da nossa parte", disse o angolano, em passagem pela zona mista do Nilton Santos.

Bastos em ação na goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo atendeu o pedido da torcida e não titubeou encaminhando a classificação logo com 13 minutos disputados no segundo tempo. "Fogo Neles", como os milhares de alvinegros clamavam. No geral, o Nilton Santos apareceu novamente como uma grande arma para fazer brilhar o belo futebol apresentado em 2024 pelo time de Artur Jorge.

No "tapetinho" do Nilton Santos, o Glorioso teve 68% de posse de bola e trocou 501 passes contra apenas 201 do Peñarol. Das 22 finalizações, 10 foram na direção da meta defendida por Aguerre. O gramado sintético, grande arma da equipe carioca, foi muito criticado pelo meio-campista Gastón Ramírez em entrevista coletiva enquanto analisava o confronto.

Com o recorte sendo feito em todos os jogos como visitante na competição continental, o Glorioso mostra como sua casa fez a diferença na campanha. Nas preliminares, goleada por 6 a 0 sobre o Aurora e vitória por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino. Já na fase de grupos, uma derrota na estreia para o Junior Barranquilla (COL) por 3 a 1, e vitórias por 3 a 0 e 2 a 1 sobre Universitario (PER) e LDU (EQU). No mata-mata, 2 a 1 para cima do Palmeiras e o empate sem gols com o São Paulo, em jogo marcado por amplo domínio alvinegro e muitas chances criadas.

Com o jogo de volta diante do Peñarol na próxima quarta-feira (30) no Campeón del Siglo, em Montevidéu, e a provável final no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o Botafogo, agora, terá apenas mais quatro jogos pelo Brasileirão no Nilton Santos até o fim da temporada. O Glorioso encara Vasco e Cuiabá nos dias 5 e 9 de novembro, respectivamente, e Vitória e São Paulo (última rodada), ambos com datas a serem definidas pela CBF.