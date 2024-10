Botafogo está perto da final da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/10/2024 18:52

Rio - Bem perto de disputar a final da Libertadores pela primeira vez, o Botafogo conseguiu um feito na goleada sobre o Peñarol que marcou campanhas vitoriosas recentes de Flamengo e Fluminense na competição: placares elásticos marcando cinco vezes contra os adversários.

Em 2019, no seu segundo título da competição, o Flamengo avançou para a final contra o River Plate, após fazer 5 a 0 no Grêmio, no segundo jogo da semifinal do torneio. Na decisão, os cariocas bateram os argentinos por 2 a 1.

Já no ano passado, o Fluminense na fase de grupos goleou o River Plate por 5 a 0, no Maracanã. Até chegar ao título contra o Boca Juniors, o Tricolor trilhou um longo caminho, mas o placar elástico contra os argentinos ficou marcado na memória dos seus torcedores.

Com a goleada por 5 a 0 sobre o Peñarol, no Nilton Santos, o Botafogo está muito perto de disputar a final da Libertadores. Na próxima quarta-feira, em Montevidéu, pode até perder por quatro gols de diferença que irá avançar.