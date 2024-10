Festa da torcida do Botafogo começou antes do jogo, com o já tradicional mosaico - Vítor Silva/Botafogo

Festa da torcida do Botafogo começou antes do jogo, com o já tradicional mosaicoVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/10/2024 08:08

Rio – O Botafogo viveu uma noite mágica nesta quarta-feira (23), ao golear o Peñarol por 5 a 0 pela semifinal da Libertadores e dar um grande passo rumo à final da competição, que seria inédita na história do clube. A festa da torcida, no entanto, não se restringiu ao estádio Nilton Santos. Nas redes sociais, alvinegros foram ao delírio, fizeram juras de amor e ressaltaram o quanto a exibição da equipe foi inesquecível.

fotogaleria

"O que vivemos aqui nesse estádio hoje eu jamais vou esquecer", celebrou um botafoguense. "É uma daquelas vitórias que será eternizada e daqui a cem anos, os botafoguenses ainda lembrarão do nosso feito gigante", projetou um internauta. "Mostraram quem manda aqui" e "Foi lindo demais! Te amo, Fogão" foram alguns dos comentários.

A maioria dos torcedores comemoraram o resultado e exaltaram a atuação do Glorioso. No entanto, projetando a próxima fase na Libertadores, alguns já comemoram a vaga na decisão de forma antecipada. "Pode falar que já estamos na final?", disse um. Já outros pregam pés no chão, mesmo com a diferença elástica. "Segundo tempo de gala, se jogar assim não tem pra ninguém. Mas vamos calçar as sandálias da humildade e vamos para o segundo jogo com a mesma pegada do segundo tempo", comentou um usuário das redes.

As atuações individuais dos jogadores do Botafogo foram motivo de muito orgulho da torcida. Um dos grandes nomes da partida, Luiz Henrique, que marcou um belo gol e deu uma assistência, recebeu diversos elogios. "Galera, eu vou fechar as costas com uma tatuagem do Luiz Henrique", brincou um alvinegro. "Que golaço", comentaram vários internautas.

O zagueiro Alexander Barboza, que também marcou uma vez na goleada e foi muito seguro durante o jogo defensivamente, está nas graças da torcida. "Disparado o melhor zagueiro em atuação no futebol! Nosso xerife!", escreveu um botafoguense. "Eu amo Alexander Barboza, ok?", celebrou um torcedor.

O Alvinegro volta a campo neste sábado (26) para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid. Depois, a equipe de Artur Jorge viaja a Montevidéu para a partida da volta contra o Peñarol, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no estádio Campeón del Siglo.