Luiz Henrique foi um dos destaques da goleada do Botafogo sobre o Peñarol por 5 a 0 - AFP

Luiz Henrique foi um dos destaques da goleada do Botafogo sobre o Peñarol por 5 a 0AFP

Publicado 24/10/2024 08:00

"Querem apagar o meu brilho, mas eu sei que não vão conseguir. Deus está comigo, minha família está comigo e nada disso está acontecendo", disse o atacante do Botafogo, que marcou um gol e brilhou na vitória por 5 a 0 sobre o Peñarol, no jogo de ida da semifinal da Libertadores.

Segundo o jornal "Folha de S. Paulo", o Ministério de Justiça da Espanha enviou ofício ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) do estado de Goiás. O documento aponta uma suposta participação do camisa 7 do Botafogo em uma "organização criminosa dedicada à manipulação de resultados nas apostas desportivas".

Foi a primeira vez que o nome de Luiz Henrique esteve ligado ao empresário Bruno Lopez de Moura, que foi apontado como chefe da quadrilha de manipulação de resultados que gerou a Operação Penalidade Máxima, em 2023. As informações enviadas em novembro do ano passado envolvendo os dois teriam gerado a investigação por parte da Justiça Espanhola. Na época, o jogador estava no Betis, da Espanha.

Luiz Henrique brilhou na goleada do Botafogo com um gol e uma assistência, além de participar do terceiro gol alvinegro iniciando a jogada. Com a vitória por 5 a 0, o Botafogo pode perder por até quatro gols de diferença ou empatar para avançar à final da Libertadores pela primeira vez na história. O jogo de volta contra o Peñarol acontece no próximo dia 30, às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu, no Uruguai.