Torcedor do Peñarol foi flagrado fazendo gestos racistas no Nilton SantosReprodução

Publicado 24/10/2024 07:30 | Atualizado 24/10/2024 07:36

Rio - Um torcedor do Peñarol, do Uruguai, foi flagrado fazendo gestos racistas após a goleada do Botafogo por 5 a 0 , nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores., que havia comemorado o gol alvinegro, marcado pelo zagueiro Barboza.

O gol de Barboza foi apenas o segundo na goleada por 5 a 0. Savarino fez o primeiro e, depois, o terceiro. Luiz Henrique fez o quarto, enquanto Igor Jesus fechou o massacre. O gandula foi retirado do gramado após ser vítima de racismo. Após o apito final, houve mais confusão entre torcedores do Peñarol e policiais militares . Alguns tentaram arremessar cadeiras na direção dos policiais.

O dia foi de clima tenso no Rio de Janeiro envolvendo o Peñarol. Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo, torcedores do clube uruguaio se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal , no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.