O Monumental de Núñez é a casa do River PlateDivulgação / River Plate

Publicado 24/10/2024 13:19

Botafogo e Atlético-MG encaminharem suas vagas na final da Libertadores, a Conmebol ligou um alerta de preocupação com o público na decisão. De acordo com a "Itatiaia", a entidade não descarta a possibilidade de tirar a partida do Monumental de Nuñez para evitar um estádio vazio, caso o duelo brasileiro se confirme. Rio - Apóse Atlético-MG encaminharem suas vagas na final da Libertadores, a Conmebol ligou um alerta de preocupação com o público na decisão. De acordo com a "Itatiaia", a entidade, caso o duelo brasileiro se confirme.

Segundo o veículo, não há qualquer chance da final sair da Argentina, uma vez que há torcedores que já providenciaram hospedagem e transporte. Porém, o fato da final ser disputada no maior estádio da América do Sul, com capacidade para 80 mil torcedores, vem gerando debate nos bastidores sobre a possibilidade de mudança de local.

Antes mesmo da disputa dos primeiros jogos das semifinais, a Conmebol preparou um relatório com a expectativa de público para cada final possível. No caso de um duelo entre Botafogo e Atlético-MG, que está perto de se confirmar, a previsão é de apenas 30 mil torcedores, sendo 20 mil saindo do Brasil, o que ocuparia apenas 25% do Monumental de Nuñez.

Se a final brasileira acontecer, a Conmebol deve consultar o River Plate sobre uma possível mudança. Desde 2019, quando o jogo único foi adotado, o clube tem a promessa de que seu estádio receberá uma final da Libertadores, independente de quem sejam os finalistas. Portanto, é preciso de um aval dos argentinos. Além disso, questões operacionais que já estão definidas teriam que ser revistas.

E se mudar, onde será a final?

Antes de bater o martelo sobre onde seria a final, a Conmebol vistoriou três estádios na Argentina: além do Monumental, o Libertadores de América, do Independiente, em Avellaneda, com capacidade para 42 mil torcedores, e o Ciudad de La Plata, o estádio Único, em La Plata, a 50 km de Buenos Aires, que pode receber 40 mil pessoas.

Se a entidade levar adiante a ideia da mudança de estádio, as duas opções resolveriam bem o problema, já que possuem praticamente a metade da capacidade do Monumental de Nuñez.

Para se garantir na final da Libertadores, o Botafogo pode perder por até quatro de gols de diferença para o Peñarol na próxima quarta-feira (30), no Uruguai. Já o Atlético-MG se garante na decisão perdendo por até dois gols para o River, um dia antes, em Buenos Aires. A grande final da Libertadores está marcada para 30 de outubro.