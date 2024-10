Estádio Campeón del Siglo, a casa do Peñarol - Divulgação / Peñarol

Publicado 24/10/2024 18:11

Rio - As forças de segurança de Montevidéu já preparam um esquema para os torcedores do Botafogo que estarão presentes na capital uruguaia para a partida de volta contra o Penãrol pela semifinal da Libertadores, na próxima quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Campeón del Siglo. As informações são do site "ge".

O planejamento será semelhante ao traçado para as quartas de final, quando o Flamengo enfrentou o Peñarol. A torcida visitante será escoltada até o estádio e também na saída após o jogo. Uma reunião na segunda-feira, dois dias antes, uma reunião entre Polícia Federal e Polícia de Montevidéu definirá o esquema. O Consulado-Geral do Brasil na cidade e a Embaixada irão auxiliar os alvinegros com orientaçoes.

A expectativa é de cerca de dois mil torcedores do Botafogo em Montevidéu para o jogo de volta. Alvinegros fizeram grande movimentação para contratação de transportes particulares em direção ao Campeón del Siglo, além de caravanas que sairão do Rio de Janeiro dias antes.

Com a goleada de 5 a 0 na ida, com gols de Savarino (duas vezes), Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus, o Botafogo pode perder por até quatro gols de diferença que, mesmo assim, irá à grande final da Libertadores. A decisão será no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez.