Comemoração de Hugo Moura, do VascoMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 24/10/2024 20:58

Rio - Na noite desta quinta-feira (24), o Vasco venceu o Cuiabá por 1 a 0 no estádio de São Januário, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. O primeiro tempo foi de pouca emoção, e a torcida chegou a protestar no intervalo. As duas equipes também não promoveram uma grande partida na etapa complementar, mas o Cruz-Maltino voltou melhor e soube aproveitar esse momento para abrir o placar com Hugo Moura.

Com o resultado, o Gigante da Colina voltou a vencer no Brasileirão após cinco jogos . O Vasco soma 40 pontos e ocupa a décima colocação do campeonato.

A equipe de Rafael Paiva volta a campo na próxima segunda-feira, às 21h, para enfrentar o Bahia em São Januário. A partida é válida pela 31ª rodada da competição.

O jogo

Vasco e Cuiabá fizeram um primeiro tempo sonolento em São Januário. As duas equipes mostraram dificuldades na criação de jogadas, e os goleiros foram praticamente espectadores em campo.

O Cruz-Maltino só conseguiu levar perigo depois dos 30 minutos, quando Paulo Henrique descolou bom passe para Vegetti finalizar dentro da área, mas a zaga do Cuiabá travou na hora certa. Na sequência, o escanteio foi cobrado, o Pirata ajeitou de cabeça, e Léo finalizou por cima do gol.

Já o Cuiabá respondeu somente aos 45 minutos, com um chute de fora da área de Fernando Sobral. Após o fim do primeiro tempo, os torcedores protestaram nas arquibancadas de São Januário.

No intervalo, Rafael Paiva promoveu a entrada de Lucas Piton na vaga de Emerson Rodríguez. O camisa 6 entrou bem na partida, e o Vasco cresceu na partida. Depois de engatar dois bons ataques pelo lado esquerdo, o Vasco abriu o placar na terceira boa chegada.

Após cobrança de escanteio aos oito minutos, João Victor cabeceou, a bola bateu duas vezes em Marllon, e sobrou para Hugo Moura. O volante não hesitou e finalizou logo na sequência para balançar as redes de São Januário.

Com o passar do tempo, sobretudo a partir da segunda metade da etapa complementar, o Cuiabá passou a ter mais a bola e mais volume ofensivo. Entretanto, não era eficaz nas jogadas criadas. Com isso, o Vasco conquistou mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Vasco x Cuiabá



Data e hora: 24/10/2024, às 19h

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Cartões amarelos: Hugo Moura e Vegetti (VAS) / Derik (36'/2ºT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Hugo Moura (1-0) (08'/2ºT)

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Jean David, 35'/1ºT), João Victor, Léo e Leandrinho (Maxime Dominguez, 24'/2ºT); Hugo Moura, Matheus Carvalho (Payet, 41'/2ºT) e Philippe Coutinho (Jair, 24'/2ºT); Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez (Lucas Piton, Intervalo) e Vegetti.

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon (Max, 43'/2ºT); Filipe Augusto (Jonathan Cafú, 43'/2ºT), Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Derik, 36'/2ºT), Clayson (Eliel, 28'/2ºT) e Pitta.