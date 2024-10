Gabriel Pec vem fazendo ótima temporada pelo Los Angeles Galaxy - Reprodução / Instagram

Publicado 24/10/2024 18:37

Cria do Vasco , Gabriel Pec foi anunciado como um dos concorrentes ao prêmio de "novato do ano" na Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O atacante disputará com Luis Suárez, do Inter Miami, e outro velho conhecido do torcedor cruz-maltino: Luca Orellano, atualmente no Cincinatti.