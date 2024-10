Jair rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no clássico com o Flamengo, em fevereiro - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 24/10/2024 16:57 | Atualizado 24/10/2024 18:22

Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cuiabá, nesta quinta-feira, às 19h, em São Januário, em duelo atrasado da 19ª rodada do Campeonato brasileiro. Jair, recuperado da ruptura do ligamento cruzado do joelho, foi relacionado por Rafael Paiva e deve começar a partida no banco de reservas.

O volante se machucou em 4 de fevereiro, no clássico contra o Flamengo, no Campeonato Carioca e voltou a treinar com o grupo no dia 19 de setembro. Ele poderia relacionado para o jogo contra o São Paulo, mas a comissão técnica do Vasco optou por dar mais tempo de preparação ao jogador.

Além do retorno de Jair, Souza, que estava suspenso na derrota para o São Paulo, também volta ao time.

Veja os relacionados do Vasco: