Hugo Moura marca Gustavo Sauer em Vasco x Cuiabá - AssCom Dourado

Hugo Moura marca Gustavo Sauer em Vasco x CuiabáAssCom Dourado

Publicado 24/10/2024 22:28

Rio - O Vasco venceu o Cuiabá por 1 a 0 em São Januário , nesta quinta-feira (24), pelo jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. Hugo Moura, no começo do segundo tempo, anotou o único gol da noite. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Vasco voltou a vencer no Brasileirão após cinco jogos. Ao contabilizar os compromissos da Copa do Brasil, eram oito partidas de seca.

A equipe de Rafael Paiva volta a campo na próxima segunda-feira, às 21h, para enfrentar o Bahia em São Januário. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.