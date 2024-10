Hugo Moura - Matheus Lima/ Vasco

Hugo MouraMatheus Lima/ Vasco

Publicado 24/10/2024 22:02 | Atualizado 24/10/2024 22:02

Rio - Autor do único gol da noite, Hugo Moura dedicou o triunfo do Vasco sobre o Cuiabá por 1 a 0 em São Januário aos torcedores. O volante lembrou do apoio dos cruz-maltinos no sábado passado, na eliminação da Copa do Brasil para o Atlético-MG, e reforçou a importância de voltar a vencer no Brasileirão para se manter na parte de cima da tabela.

"Primeiro, agradecer essa torcida. O que eles fizeram no sábado, apoiaram a gente desde a chegada aqui em São Januário. A gente deu nosso máximo, mas infelizmente o futebol é assim. Acho que a gente foi até melhor do que o Atlético-MG, mas precisávamos voltar a vencer no Brasileiro também, porque sabemos que o Brasileiro é muito difícil. A gente está na parte de cima, temos que manter. Essa vitória vai para todos os torcedores vascaínos por eles terem nos apoiado", disse Hugo Moura, ao "Premiere".

Com o resultado, o Vasco voltou a vencer no Brasileirão após cinco jogos . Ao contabilizar os compromissos da Copa do Brasil, eram oito partidas de seca.

O gol da vitória

O volante também contou bastidores do gol que marcou na noite desta quinta-feira (24). Após cruzamento de escanteio, João Victor cabeceou, a bola bateu duas vezes no zagueiro do Cuiabá e sobrou para Hugo finalizar de perna esquerda.

"Sempre estou indo ali na área para fazer um bloqueio para outros jogadores tentarem fazer o gol, e fui honrado pelo Senhor por a bola sobrar ali e fazer um grande gol", contou Hugo Moura.

Situação na tabela e agenda

O Vasco soma 40 pontos e ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe de Rafael Paiva volta a campo na próxima segunda-feira, às 21h, para enfrentar o Bahia em São Januário. A partida é válida pela 31ª rodada da competição.