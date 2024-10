Diego Lopes vive grande fase no Ultimate - (Foto: UFC)

Publicado 24/10/2024 10:00

Vivendo a melhor fase da sua carreira, Diego Lopes já está em Abu Dhabi (EAU), local onde acontece o UFC 308, no próximo sábado (26). A princípio, o brasileiro radicado no México não tem nenhuma luta marcada, mas o atleta foi escalado para ser o reserva imediato da disputa de cinturão peso-pena entre Ilia Topuria e Max Holloway, que vão fazer a luta principal do card.

Dessa forma, caso o campeão Topuria ou o desafiante Holloway apresentem algum problema e não possam competir no próximo sábado, Diego Lopes entra para a disputa de cinturão. Diante disso, o brasileiro utilizou suas redes sociais e, ao divulgar a foto de um treino já realizado em Abu Dhabi na última terça-feira (22), mostrou estar preparado para entrar em ação."Semana de luta! Pronto para fazer o trabalho, se for necessário", escreveu o manauara, que há anos passou a treinar e morar no México e, nos dias atuais, carrega as bandeiras do Brasil e do México em seus combates.Atualmente com 29 anos de idade, Diego Lopes vem embalado por uma ótima sequência de cinco vitórias consecutivas no UFC, sendo três delas conquistadas neste ano. O brasileiro, que derrotou o experiente Brian Ortega no histórico UFC 306, realizado em setembro, já havia superado Dan Ige no UFC 303, em junho, e Sodiq Yusuff no UFC 300, em abril.