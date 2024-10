Desafiante Beatriz e campeã Laysa farão a luta principal do SFT Outubro Rosa VII - (Foto: Reprodução)

Publicado 24/10/2024 07:00

Falta pouco, e no próximo sábado (26), o Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP, será palco do SFT Outubro Rosa VII, com um card 100% feminino, três disputas de cinturão e várias modalidades presentes.



Porém, além dos duelos de alto nível, o que chama a atenção é o objetivo do evento, que busca ajudar na campanha de conscientização que visa alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama – e mais recentemente de colo do útero.