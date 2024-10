Desafio Novos Talentos será atração no Rio International Cup - (Foto: @rai.phot)

Publicado 24/10/2024 09:00

Nos dias 9 e 10 de novembro, o Clube Municipal, na Tijuca-RJ, será palco do Rio International Cup, válido pela 12ª e última etapa do atual Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu. Antes programado para a Arena Carioca 1, o evento foi mudado de lugar após pedido do Ministério dos Esportes, mas segue repleto de expectativa.



Entre os destaques da competição está o Desafio Brasil x Chile, com três atletas que vêm se destacando em eventos da CBJJD no Chile enfrentando brasileiros.

"Teremos três superlutas, sendo duas na faixa preta masculino, adulto e master 2, e uma na faixa marrom feminino master. Esses confrontos acontecerão no sábado (9), dia reservado para as classes juvenil, adulto e master. Já no domingo (10), quando as crianças do mirim ao infanto-juvenil entrarão em ação, será a vez do Desafio Novos Talentos, para jovens de 13 a 15 anos, roubar a cena", projetou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.Por ser a última etapa do Circuito, o Rio International Cup terá pontuação em dobro e pode definir os campões do ranking. No final da temporada, serão selecionados os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Eurocup BJJ 2025 – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal."Além de certificados e troféus, a corrida pela conquista das passagens é o objetivo principal dos atletas que estão no páreo. Muitos professores que têm seus atletas disputando a liderança criam estratégias e inscrevem um grande número de alunos nas categorias dos concorrentes para atrapalhar adversários. Do infantil ao master, as disputas estão abertas", encerrou Gavazza.As inscrições para o Rio International Cup, vale citar, seguem abertas no site www.cbjjd.com.br. E além de disputas com e sem quimono, o campeonato contará com desafios e diversas outras atrações.