Brasil se manteve em quinto lugar no ranking da Fifa - NELSON ALMEIDA/AFP

Publicado 24/10/2024 10:15 | Atualizado 24/10/2024 10:30

Rio - Apesar da recuperação com três vitórias nos últimos quatro jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil se manteve em quinto lugar no ranking da Fifa. A entidade máxima do futebol atualizou a lista nesta quinta-feira (24), e a Argentina segue na liderança.

O ranking entre as dez melhores seleções do mundo não teve alterações. Portugal e Itália subiram uma posição cada, ultrapassando Holanda e Colômbia, respectivamente. O top 10 ainda é composto por Argentina, França, Espanha, Inglaterra, Brasil e Bélgica.

O Brasil se recuperou nos últimos jogos das Eliminatórias. A seleção brasileira venceu Equador, Chile e Peru, além de uma derrota para o Paraguai, fora de casa. Esta foi a única derrota desde que Dorival Junior assumiu o comando em janeiro deste ano.

A seleção brasileira volta a campo nos dias 14 e 19 de novembro, contra Venezuela, fora de casa, e Uruguai, em Salvador, respectivamente. A próxima convocação pode marcar o retorno de Neymar. O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias com 16 pontos.

Veja o top 10 do ranking da Fifa:

1º - Argentina - 1883.5 pontos

2º - França - 1859.85 pontos

3º - Espanha - 1844.33 pontos

4º - Inglaterra - 1807.83 pontos

5º - Brasil - 1784.37 pontos

6º - Bélgica - 1761.27 pontos

7º - Portugal - 1752.68 pontos

8º - Holanda - 1748.24 pontos

9º - Itália - 1729.4 pontos

10º - Colômbia - 1724.37 pontos