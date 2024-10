Funcionários e atletas do Flamengo em ação na campanha do Outubro Rosa - Paula Reis/Flamengo

Publicado 25/10/2024 22:31

Rio - Se unindo à campanha do "Outubro Rosa", pela prevenção do câncer de mama e de colo do útero, o Flamengo fará uma ação no Maracanã neste sábado (26), antes da partida contra o Juventude, marcada para às 16h30, pelo Brasileirão. Torcedores poderão doar cabelo para a confecção de perucas destinadas aos pacientes oncológicos.

A campanha do Rubro-Negro foi batizada de "Cabelo, Amor e Paixão", em parceria com o Espaço Léo Lopes. A iniciativa será realizada no setor Norte, a partir das 14h. O Instituto Fios de Luz ficará responsável pelas doações e confecções das perucas.

Os primeiros doadores foram funcionários e atletas do clube, em ação interna na última quarta-feira (23), na sede da Gávea, na Zona Sul da cidade.

No Maracanã, o corte de cabelo será feito por profissionais. A mecha precisará ter pelo menos 20 centímetros.