Filipe Luís levou o Flamengo à final da Copa do BrasilReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/10/2024 18:33

Espanha - O início da carreira de Filipe Luís como treinador segue chamando atenção na Espanha, onde o ex-lateral fez história jogando pelo Atlético de Madrid. Nesta sexta (25), o jornal "Marca" rasgou elogios ao técnico e destacou o bom desempenho do Flamengo sob seu comando.

"Poucas partidas que o fazem merecer uma infinidade de elogios. Sua ascensão foi meteórica. Começou treinando a equipe sub-17 em janeiro. Em junho, subiu para o sub-20, quando foi campeão da Copa Intercontinental. Com a saída de Tite, foi nomeado treinador até o final da temporada. Somente quatro partidas foram necessárias para que chegasse à sua primeira final na elite", escreveu o veículo.

O jornal também fez questão de ressaltar a inspiração de Filipe Luís em Diego Simeone, com quem trabalhou no Atlético. O ídolo rubro-negro já chegou a apontar o argentino como o melhor treinador com quem já trabalhou.

Filipe Luís já coleciona quatro jogos no comando do Flamengo, com duas vitórias, um empate e uma derrota.