Flamengo e Atlético-MG decidem a Copa do BrasilDivulgação / CBF

Publicado 25/10/2024 08:15 | Atualizado 25/10/2024 09:54

Rio - As finais da Copa do Brasil que serão disputadas por Flamengo e Atlético-MG podem ter suas datas modificadas. O Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) solicitou, nesta quinta, uma alteração por conta da realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os jogos estão inicialmente marcados para o próximo dia 3, no Rio de Janeiro, e o próximo dia 10, em Belo Horizonte. Existe uma preocupação do Consed por conta do conflito de interesses. Secretários temem que estudantes possam deixar de fazer a prova ou façam com pressa para sair mais cedo e acompanhar a partida.

O Consed ressalta que os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h, com o início do exame às 13h30 (horário de Brasília). O primeiro dia de provas está previsto para terminar às 19h, e o segundo, às 18h30, o que coincide com o horário de chegada dos torcedores aos estádios, aumentando o risco de congestionamentos e possíveis atrasos para os participantes do exame.

O Enem já coincidiu em outros momentos com jogos importantes do Campeonato Brasileiro, porém, é a primeira vez que irá acontecer em datas de uma final de campeonato envolvendo grandes clubes do futebol do país.

O Jornal O Dia entrou em contato com a CBF e o Flamengo para obter algum posicionamento sobre o assunto, mas não recebeu resposta até o fechamento desta reportagem.